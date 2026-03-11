صدر شیخ محمد بن زاید اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو

ابوظبی، 11 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج روسی فیڈریشن کے صدر عزت مآب ولادیمیر پوتن کی جانب سے ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا، جس میں خطے میں بڑھتی ہوئی سکیورٹی اور عسکری صورتحال اور اس کے علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور حل طلب مسائل کے حل کے لیے بامعنی مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تنازعات کے پھیلاؤ کو روکنا اور مزید بحرانوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔