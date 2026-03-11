یورپی یونین کی ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی منظوری

برسلز، 11 مارچ، 2026 (وام) --یورپی یونین نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی منظوری جاری کی ہے، جو ایرانی حکومت سے منسلک 19 عہدیداروں اور اداروں کو سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام میں ہدف بناتی ہیں۔
یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی کایا کالاس نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین ایران کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر اپنے پیغام میں بتایا کہ یورپی یونین کے رکن ممالک کے سفیروں نے نئی پابندیوں کی منظوری دی ہے جو ان حکومتی عہدیداروں اور اداروں کو نشانہ بناتی ہیں جو سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ دار ہیں۔
کایا کالاس نے مزید کہا کہ ایران میں جاری صورتحال کے باوجود یورپی یونین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور اندرونی جبر کے ذمہ دار عناصر کا احتساب جاری رکھے گی۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام تہران کے لیے واضح پیغام ہے کہ ایران کا مستقبل جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی نہیں ہو سکتا۔