اردن کے نائب وزیر اعظم کا یو اے ای وزرائے خارجہ سے حادثے میں شہداء کی تعزیت اور اظہار یکجہتی

ابوظبی، 11 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کو آج ہاشمی سلطنت اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ و امورِ تارکین وطن ایمن الصفدی کی جانب سے ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا۔
اردن کے وزیر خارجہ نے مسلح افواج کے ارکان کیپٹن پائلٹ سعید راشد حمد البلوشی اور فرسٹ لیفٹیننٹ علی صالح اسماعیل التونیجی کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث ملک میں قومی فرض کی انجام دہی کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔
ایمن الصفدی نے اس المناک سانحے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت، حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اس مشکل گھڑی میں اردن کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
انہوں نے دونوں شہداء کے اہل خانہ سے بھی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور متحدہ عرب امارات اور اس کی عوام کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔