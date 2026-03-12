بحرین میں ایرانی حملے کے بعد ایندھن کے ٹینکوں کو نقصان، جاسوسی کے الزام میں چار افراد گرفتار

منامہ، 12 مارچ، 2026 (وام) --بحرین کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی جارحیت کے نتیجے میں المحرق گورنریٹ میں ایک تنصیب پر موجود ایندھن کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق متعلقہ حکام صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔
ایک اور پیش رفت میں وزارت داخلہ نے بتایا کہ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کرمنل انویسٹی گیشن اینڈ فورینزک سائنس نے چار بحرینی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ پانچویں مشتبہ شخص کی شناخت کر لی گئی ہے جو اس وقت بیرونِ ملک مفرور ہے۔ ان افراد پر ایران میں موجود دہشت گرد عناصر کے ذریعے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی کے مطابق تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ پہلے گرفتار کیے گئے شخص نے تنظیمی ہدایات کے تحت اور دیگر افراد کی مدد سے اعلیٰ معیار کے فوٹوگرافی آلات استعمال کرتے ہوئے بحرین کے اہم اور حساس مقامات کی تصاویر اور جغرافیائی کوآرڈینیٹس ریکارڈ کیے۔
رپورٹ کے مطابق یہ معلومات بعد ازاں خفیہ سافٹ ویئر کے ذریعے ایرانی پاسداران انقلاب کو منتقل کی گئیں۔
وزارت نے بتایا کہ قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے اور گرفتار افراد کو مزید تفتیش کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔