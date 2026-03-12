امارات کی صلالہ بندرگاہ پر ایرانی ڈرون حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 12 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے سلطنت عمان کی صلالہ بندرگاہ کو نشانہ بنانے والے بلا اشتعال ایرانی ڈرون حملے کی شدید مذمت اور سخت مخالفت کا اظہار کیا ہے، جس کے نتیجے میں بندرگاہ پر موجود کئی ایندھن کے ٹینکوں کو نقصان پہنچا۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اس حملے کو خطرناک اشتعال انگیزی اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔
بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات سلطنت عمان کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتا ہے اور اس کی سلامتی، اس کے شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ اور ملک کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔