امارات کی مالی میں ٹرک ڈرائیوروں پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 12 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے مغربی مالی کے علاقے کائس میں ٹرک ڈرائیوروں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات ان مجرمانہ کارروائیوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور سلامتی و استحکام کو نقصان پہنچانے والے ہر قسم کے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مستقل طور پر مسترد کرتا ہے۔
وزارت نے اس سفاکانہ حملے پر متاثرہ خاندانوں، مالی کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔