بیرونِ ملک مقیم اور ختم شدہ اقامہ رکھنے والے افراد کو بغیر نئے ویزا امارات میں داخلے کی اجازت

ابوظہبی، 12 مارچ، 2026 (وام) --وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور بندرگاہوں کی سیکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ ایسے رہائشی افراد کو متحدہ عرب امارات واپس آنے کی اجازت دی جائے گی جو اس وقت ملک سے باہر ہیں اور جن کے رہائشی اجازت نامے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ یہ اقدام خطے میں موجودہ حالات اور فضائی حدود کی بندش کے باعث ان کی واپسی میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔
اتھارٹی کے مطابق یہ فیصلہ 28 فروری 2026 سے ایک ماہ کی مدت کے لیے نافذ العمل ہوگا۔
بیان میں وضاحت کی گئی کہ یہ سہولت ان تمام رہائشی افراد پر لاگو ہوگی جو متحدہ عرب امارات سے باہر تھے اور جن کے رہائشی اجازت نامے 28 فروری 2026 یا اس کے بعد اس وقت ختم ہوئے جب وہ بیرونِ ملک تھے اور فضائی حدود کی بندش یا پروازوں کی معطلی کے باعث واپس نہیں آ سکے۔ ایسے افراد 31 مارچ 2026 تک بغیر کسی نئے داخلہ ویزا کے ملک میں داخل ہو سکیں گے اور اپنی قانونی حیثیت کو بغیر کسی مالی جرمانے کے درست کر سکیں گے، کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ان کے اختیار سے باہر تھے۔
اتھارٹی نے کہا کہ یہ فیصلہ بیرونِ ملک مقیم رہائشیوں کو درپیش غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے، کیونکہ فضائی حدود کی بندش اور عالمی فضائی سفر میں خلل کے باعث وہ بروقت واپس آ کر اپنے رہائشی اجازت نامے کی تجدید نہیں کر سکے تھے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اقدام ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی کے اصولوں کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد رہائشیوں پر بوجھ کم کرنا اور انہیں اپنی زندگی جاری رکھنے اور ملک کی پائیدار ترقی میں حصہ لینے کے قابل بنانا ہے۔
اتھارٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ رہائشی خاندانوں کو دوبارہ یکجا کرنے کے لیے پُرعزم ہے، جو "خاندان کے سال" کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ اس کے تحت گھر کے سربراہ یا خاندان کا کوئی بھی فرد جس کا رہائشی اجازت نامہ بیرونِ ملک ختم ہو گیا ہو، اسے متحدہ عرب امارات واپس آ کر اپنے خاندان کے ساتھ زندگی دوبارہ شروع کرنے کا موقع دیا جائے گا۔
اتھارٹی نے مزید بتایا کہ وہ ملک کے تمام آپریشنل مقامات اور ہوائی اڈوں پر ہنگامی ردعمل اور کاروباری تسلسل کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ طریقہ کار کو ہموار بنایا جا سکے، پروازوں کی تاخیر یا شیڈول میں تبدیلی سے متعلق مسائل کو حل کیا جا سکے اور متاثرہ رہائشیوں کو ضروری معاونت فراہم کی جا سکے۔
آخر میں اتھارٹی نے تمام متعلقہ افراد سے اپیل کی کہ وہ تازہ ترین معلومات اور متعلقہ ضابطہ جاتی اقدامات کے لیے صرف سرکاری ذرائع سے رجوع کریں، اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ خدمات کے تسلسل اور مسافروں و زائرین کی معاونت کے لیے اعلیٰ ترین سطح کی تیاری برقرار رکھی جائے گی۔