شیخ محمد بن زاید اور شام کے صدر کی ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 12 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو شام کے صدر عزت مآب احمد الشراع کی جانب سے ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا، جس میں حالیہ فوجی کشیدگی کے بعد خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے علاقائی سلامتی و استحکام پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینا ضروری ہے، تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔
اس موقع پر شام کے صدر احمد الشراع نے ایرانی حملوں کے تناظر میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے ملک کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا، جن میں امارات کی سرزمین اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
انہوں نے عراق کے کردستان ریجن میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سفارتی مشنز اور ان کے احاطوں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی اصولوں اور کنونشنز کی صریح خلاف ورزی ہے اور یہ ایک خطرناک پیش رفت ہے جو سفارتی عملے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اظہارِ حمایت اور یکجہتی پر شام کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔