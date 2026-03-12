اماراتی فضائی دفاع نے ایرانی حملے میں 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون ناکام بنائے

ابوظہبی، 12 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے 12 مارچ کو ایران کی جانب سے داغے گئے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کو کامیابی سے روک لیا۔
وزارت دفاع کے مطابق ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاعی نظام مجموعی طور پر 278 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1,540 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کا مقابلہ کر چکا ہے۔
ان حملوں کے نتیجے میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہریوں سمیت چھ افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹیریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا اور انڈونیشیا کے شہریوں سمیت 131 افراد معمولی سے درمیانے درجے کے زخمی ہوئے۔
وزارت دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے اور ریاست کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کرے گی، تاکہ ملک کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے اور قومی مفادات اور صلاحیتوں کا تحفظ کیا جا سکے۔