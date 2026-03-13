شیخ محمد بن زاید اور ہنگری کے وزیر اعظم کی ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظبی، 12 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج ہنگری کے وزیر اعظم معالی وکٹر اوربان کی جانب سے ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا، جس میں مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال اور خطے میں جاری عسکری و سکیورٹی پیش رفت کے تناظر میں علاقائی سلامتی و استحکام پر ان کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے، سنجیدہ مکالمے کو فروغ دینے اور سفارتی حل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ جاری عسکری کشیدگی علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور ہنگری کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔