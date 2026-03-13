شیخ عبداللہ بن زاید اور قبرص کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 13 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جمہوریہ قبرص کے وزیر خارجہ ڈاکٹر کانسٹنٹینوس کومبوس سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور قبرص کے درمیان تعلقات کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے طریقوں پر گفتگو کی تاکہ مشترکہ مفادات کو تقویت دی جا سکے اور پائیدار ترقی کے اہداف کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔
فریقین نے اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری سمیت کئی اہم شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو وسعت دینے کے مواقع کا بھی جائزہ لیا۔
اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور متعدد برادر و دوست ممالک کو نشانہ بنانے والے بلا اشتعال اور دہشت گرد ایرانی میزائل حملوں کے اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ڈاکٹر کانسٹنٹینوس کومبوس کے دورے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان گہری دوستی کی عکاسی کرتا ہے اور حالیہ ایرانی میزائل حملوں کے بعد جمہوریہ قبرص کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے جمہوریہ قبرص کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات اور مختلف شعبوں میں جاری پیش رفت کی بھی تعریف کی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات قبرص کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے تاکہ دونوں ممالک کے عوام کی ترقی اور خوشحالی سے متعلق مشترکہ امنگوں کو پورا کیا جا سکے۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور یورپی یونین کے درمیان تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً اس تناظر میں کہ جمہوریہ قبرص 2026 میں یورپی یونین کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔
اس ملاقات میں وزیر مملکت سعید مبارک الحاجری بھی شریک تھے۔