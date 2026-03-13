بحرین ڈیفنس فورس نے 114 میزائل اور 190 ایرانی ڈرون حملے ناکام بنائے

منامہ، 13 مارچ، 2026 (وام) --بحرین ڈیفنس فورس کے جنرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے شروع ہونے والی دشمنانہ دہشت گردانہ جارحیت کے بعد سے اب تک بحرین کو نشانہ بنانے والے 114 بیلسٹک میزائل اور 190 ڈرونز کو روک کر تباہ کیا ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی کے ذریعے جاری کردہ بیان میں جنرل کمانڈ نے کہا کہ شہری علاقوں اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس نوعیت کے بلا امتیاز حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔