کمزور ڈالر کے باعث عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ

کیپیٹلز، 13 مارچ، 2026 (وام) --عالمی منڈی میں آج صبح سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا، جس کی بنیادی وجہ امریکی ڈالر کی کمزوری اور امریکی ٹریژری بانڈز کی پیداوار میں کمی ہے۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.7 فیصد اضافے کے ساتھ 5,112.34 امریکی ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جبکہ اپریل کی ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچرز 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 5,115.80 ڈالر فی اونس پر بند ہوئے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق ڈالر کی قدر میں کمی کے باعث ڈالر میں قیمت والے اجناس، خصوصاً سونا، دیگر کرنسیوں کے حامل سرمایہ کاروں کے لیے نسبتاً سستے ہو جاتے ہیں، جس سے طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ سلور 1.5 فیصد اضافے کے ساتھ 85.03 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔ اسی طرح پلاٹینم کی قیمت اسپاٹ ٹریڈنگ میں 1.3 فیصد اضافے کے بعد 2,159.01 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پیلاڈیم 0.8 فیصد بڑھ کر 1,630.71 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا۔