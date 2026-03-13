دبئی میں 33 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز چوبیس گھنٹے بغیر انسانی مداخلت خدمات فراہم کرتے ہیں

دبئی، 13 مارچ، 2026 (وام) --دبئی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ شہر بھر میں قائم اس کے 33 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز صارفین کو چوبیس گھنٹے بغیر کسی انسانی مداخلت کے خدمات فراہم کر رہے ہیں۔
دبئی پولیس کے مطابق صارفین چار اہم زمروں میں 32 مختلف خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جن میں مجرمانہ رپورٹس اور شکایات، ٹریفک خدمات اور حادثات، سرٹیفکیٹس اور پرمٹس، اور کمیونٹی کی شراکت و معاونت شامل ہیں۔
دبئی پولیس نے بتایا کہ اسمارٹ پولیس اسٹیشنز متعدد زبانوں میں خدمات فراہم کرتے ہیں، جو شہر کے متنوع رہائشیوں اور زائرین کو آسان، اسمارٹ اور صارف دوست خدمات فراہم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ چاہے خدمات اسمارٹ پولیس اسٹیشنز، ڈرائیو تھرو، واک اِن یا مضافاتی پولیس پوائنٹس کے ذریعے حاصل کی جائیں، تمام سہولیات چوبیس گھنٹے فعال رہتی ہیں تاکہ دبئی پولیس کے محفوظ شہر کے وژن اور دبئی کو رہائش، کام اور سیاحت کے لیے پسندیدہ عالمی منزل بنانے کے ہدف کی حمایت کی جا سکے۔
دبئی پولیس کے مطابق صارفین تفتیشی افسران کے ساتھ براہ راست ویڈیو لنک کے ذریعے بھی مجرمانہ رپورٹس درج کرا سکتے ہیں۔ یہ افسران متعدد زبانیں بولتے ہیں اور صارفین کو پورے عمل کے دوران رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جبکہ بیانات الیکٹرانک دستخط کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جس سے پولیس اسٹیشن میں ذاتی طور پر آنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔
اہم خدمات میں مجرمانہ شکایات کا اندراج، باؤنس چیک رپورٹس، سائبر کرائم رپورٹنگ، مجرمانہ حیثیت کا سرٹیفکیٹ، گمشدگی کا سرٹیفکیٹ، "جس کے لیے متعلقہ ہو" سرٹیفکیٹ، ٹریفک کلیئرنس سرٹیفکیٹ، ٹریفک اسٹیٹس سرٹیفکیٹ، لاش داخلے کا پرمٹ، سڑک بندش کا پرمٹ، سیلنگ پرمٹ، پولیس میوزیم کے دورے کا پرمٹ، رکاوٹ بننے والی گاڑیوں کی رپورٹنگ اور سفارتی خدمات شامل ہیں۔