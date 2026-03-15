اماراتی فضائی دفاعی نظام نے ایرانی حملوں میں 4 میزائل اور 6 ڈرونز ناکام بنائے

ابوظہبی، 15 مارچ 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے 15 مارچ 2026 کو ایران سے داغے گئے 4 بیلسٹک میزائل اور 6 ڈرونز کو کامیابی سے ناکام بنایا ہے۔
ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاعی نظام مجموعی طور پر 298 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1,606 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیاں (یو اے وی) ناکام بنا چکا ہے۔
ان حملوں کے نتیجے میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہریت کے چھ افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ اماراتی، مصری، سوڈانی، ایتھوپیائی، فلپائنی، پاکستانی، ایرانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈین، اریٹریائی، لبنانی، افغانی، بحرینی، کوموری، ترک، عراقی، نیپالی، نائجیرین، عمانی، اردنی، فلسطینی، گھانین، انڈونیشین اور سویڈش شہریت کے 142 افراد کو معمولی سے درمیانے درجے کی چوٹیں آئیں۔
وزارتِ دفاع نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کرے گی تاکہ ریاست کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور قومی مفادات اور صلاحیتوں کی حفاظت کی جا سکے۔