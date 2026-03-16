شیخ عبداللہ بن زاید کی متعدد وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 16 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں متحدہ عرب امارات اور خطے کے کئی ممالک پر ایران کے بلا اشتعال اور دہشت گردانہ میزائل حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ریاست کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، جمہوریہ بھارت کے وزیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر، اور جمہوریہ جنوبی سوڈان کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون منڈے سیمایا کومبا کے ساتھ گفتگو کی۔
ان ٹیلیفونک رابطوں کے دوران موجودہ حالات کے باعث علاقائی سلامتی و استحکام کو درپیش سنگین چیلنجز اور ان کے عالمی معیشت اور توانائی کی سلامتی پر ممکنہ اثرات پر بھی بات چیت کی گئی۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور دیگر وزرائے خارجہ نے ان بلا اشتعال اور دہشت گردانہ میزائل حملوں کی شدید مذمت کی، جنہیں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات ریاستوں کی سلامتی، خودمختاری اور علاقائی استحکام کے لیے براہِ راست خطرہ ہیں۔
انہوں نے نشانہ بننے والے ممالک کے اس حق کی بھی توثیق کی کہ وہ اپنی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع اور اپنے شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کی سلامتی کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق ضروری اقدامات کریں۔
ٹیلیفونک گفتگو کے دوران شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ برادر اور دوست ممالک کی جانب سے اظہارِ یکجہتی پر شکریہ ادا کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ ملک میں تمام رہائشی اور زائرین محفوظ ہیں۔
اس موقع پر علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی تعاون اور مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا، جبکہ خطے کے عوام کے مفاد میں پائیدار سلامتی اور جامع ترقی کے فروغ کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا۔