محمد بن زاید کو عراقی وزیر اعظم محمد شیاع السودانی کی ٹیلیفون کال، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 16 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم معالی محمد شیاع السودانی کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس کے دوران خطے میں جاری پیش رفت اور اس کے سلامتی و استحکام پر سنگین اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور خطے کے متعدد برادر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایران کے واضح حملوں پر بھی گفتگو ہوئی۔
گفتگو کے دوران عراقی وزیر اعظم نے کردستان ریجن آف عراق میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کو ایک ہفتے کے اندر دوسری مرتبہ نشانہ بنانے والے غدارانہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اقدام بین الاقوامی اصولوں اور کنونشنز کی سنگین خلاف ورزی ہے، جو سفارتی مشنز اور ان کے احاطے کے مکمل تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔
انہوں نے عراق کی سرزمین پر موجود کسی بھی سفارتی اور قونصلر مشن کو نشانہ بنانے والے حملوں کو مسترد کرنے اور انہیں مکمل تحفظ فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، تاکہ وہ اپنے فرائض کو محفوظ ماحول میں انجام دے سکیں، جیسا کہ متعلقہ بین الاقوامی ذمہ داریوں میں طے کیا گیا ہے۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے کے مسائل کے حل کے لیے کشیدگی میں کمی لانا اور مکالمے و سفارتی ذرائع کو ترجیح دینا نہایت ضروری ہے، تاکہ علاقائی سلامتی اور امن کو برقرار رکھا جا سکے۔