محمد بن زاید اور محمد بن سلمان کا ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 16 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج اپنے بھائی، مملکت سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم عزت مآب شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس کے دوران خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں اور ان کے علاقائی و عالمی سلامتی و استحکام پر پڑنے والے سنگین اثرات کے تناظر میں تازہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران ایران کی جانب سے خطے کے ممالک کو نشانہ بنانے والے جاری اور کھلم کھلا حملوں پر بھی بات چیت ہوئی، جنہیں ان ممالک کی خودمختاری اور بین الاقوامی اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ فوجی کشیدگی کا فوری خاتمہ ناگزیر ہے، کیونکہ یہ صورتحال خطے اور پوری دنیا کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے علاقائی سلامتی اور امن کے تحفظ کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔