دبئی ایئرپورٹ کے قریب ایندھن کے ٹینک میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا

دبئی، 16 مارچ، 2026 (وام) --دبئی سول ڈیفنس کی ٹیموں نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایندھن کے ایک ٹینک کو نقصان پہنچنے کے باعث لگنے والی آگ پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے۔ واقعے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
متعلقہ حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ ایک ڈرون کی جانب سے ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں پیش آیا، جس پر فوری ردعمل دیتے ہوئے امدادی اور حفاظتی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ حکام کے مطابق صورتحال کو جلد قابو میں لاتے ہوئے اعلیٰ منظور شدہ حفاظتی معیارات کے مطابق ضروری اقدامات کیے گئے۔