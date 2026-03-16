بحرین کے فضائی دفاع نے ایرانی حملوں میں 129 میزائل، 215 ڈرون تباہ کیے

منامہ، 16 مارچ، 2026 (وام) --مملکت بحرین نے اعلان کیا ہے کہ بحرین ڈیفنس فورس (بی ڈی ایف) کے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک مملکت کو نشانہ بنانے والے 129 بیلسٹک میزائل اور 215 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی کے ذریعے جاری بیان میں بی ڈی ایف کے جنرل کمانڈ نے کہا کہ شہری علاقوں اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس نوعیت کے اندھا دھند اور مجرمانہ حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے براہِ راست خطرہ ہیں۔