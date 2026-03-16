اماراتی فضائی دفاع نے ایرانی حملے میں داغے گئے 6 میزائل، 21 ڈرون تباہ کر دیے

ابوظبی، 16 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے 16 مارچ 2026 کو ایران کی جانب سے داغے گئے 6 بیلسٹک میزائل اور 21 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں (یو اے ویز) کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔
ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاعی نظام مجموعی طور پر 304 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1,627 یو اے ویز کو روک چکا ہے۔
ان حملوں کے نتیجے میں مسلح افواج کے دو ارکان قومی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی اور فلسطینی شہریت کے پانچ افراد جاں بحق ہوئے۔ مجموعی طور پر 145 افراد زخمی ہوئے، جن میں معمولی، درمیانے اور شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔
زخمی ہونے والوں میں متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹیریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا اور سویڈن کے شہری شامل ہیں۔
وزارتِ دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے اور ریاست کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کرے گی، تاکہ ملک کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور قومی مفادات اور صلاحیتوں کی حفاظت کی جا سکے۔