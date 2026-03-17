شیخ عبداللہ بن زاید کے متعدد عالمی رہنماؤں اور وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطے، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 17 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ایران کے بلا اشتعال اور دہشت گردانہ میزائل حملوں کے متحدہ عرب امارات اور خطے کے متعدد ممالک پر اثرات کے حوالے سے حکام اور وزرائے خارجہ سے سلسلہ وار ٹیلیفونک رابطے کیے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے ریاست قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، مونٹی نیگرو کے وزیر اعظم میلوئیکو سپاجچ، مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ، مملکت بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی، کرغیزستان کے وزیر خارجہ جینبیک مولدوکانویچ کُلوبایف، جاپان کے وزیر خارجہ توشیمیتسو موٹیگی اور مملکت تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ سیہاسک پھوانگ کیٹ کیو سے گفتگو کی۔
ان رابطوں کے دوران خطے میں جاری پیش رفت کے علاقائی سلامتی و استحکام پر سنگین اثرات اور عالمی معیشت و توانائی کی سلامتی پر ان کے ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور دیگر حکام نے ان بلا اشتعال اور دہشت گردانہ میزائل حملوں کی شدید مذمت کی اور انہیں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی قرار دیا، جو ریاستوں کی سلامتی، خودمختاری اور علاقائی استحکام کے لیے براہِ راست خطرہ ہیں۔
انہوں نے نشانہ بننے والے ممالک کے اس حق کی بھی توثیق کی کہ وہ اپنی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ اور اپنے شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق تمام ضروری اقدامات کر سکتے ہیں۔
ٹیلیفونک گفتگو کے دوران شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ برادر اور دوست ممالک کی جانب سے اظہارِ یکجہتی پر شکریہ ادا کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ ملک میں تمام رہائشی اور زائرین محفوظ ہیں۔
ان رابطوں میں علاقائی سلامتی و استحکام کے تحفظ اور خطے کے عوام کی جامع ترقی اور پائیدار معاشی خوشحالی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بین الاقوامی تعاون اور مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔