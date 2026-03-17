علاقائی سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود عارضی طور پر بند

ابوظہبی، 17 مارچ، 2026 (وام) --جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے علاقائی سکیورٹی کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود کو عارضی طور پر مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام پروازوں اور فضائی عملے کی حفاظت اور متحدہ عرب امارات کی سرزمین کے تحفظ کے لیے ایک غیر معمولی احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا گیا ہے۔
اتھارٹی کے مطابق یہ فیصلہ سکیورٹی اور آپریشنل خطرات کا جامع جائزہ لینے کے بعد متعلقہ قومی اور بین الاقوامی حکام کے مکمل تعاون سے کیا گیا ہے۔ اتھارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ فضائی حدود کی حفاظت اور متحدہ عرب امارات کی خودمختاری کا تحفظ اس کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔
جی سی اے اے نے تصدیق کی کہ وہ متعلقہ حکام اور عوام کو کسی بھی پیش رفت سے بروقت آگاہ کرتا رہے گا۔ اتھارٹی نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ اپنی متعلقہ ایئرلائنز سے رابطہ کریں تاکہ پروازوں کے شیڈول سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کی جا سکیں، جبکہ ایئرلائنز مقامی حکام کے تعاون سے مسافروں کو رہائش اور ضروری معاونت فراہم کریں گی۔
اتھارٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسافروں اور فضائی عملے کی سلامتی اس کی اولین ترجیح ہے اور اعلیٰ ترین حفاظتی معیارات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری ہیں۔ مزید برآں، اتھارٹی نے ان غیر معمولی حالات میں عوام کے تعاون اور سمجھ بوجھ کو سراہتے ہوئے سب سے اپیل کی کہ معلومات صرف سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کریں۔