یو اے ای کی فضائی حدود معمول پر، جی سی اے اے کا اعلان

ابوظبی، 17 مارچ، 2026 (وام) --جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود میں فضائی آمد و رفت مکمل طور پر معمول پر آ گئی ہے، یہ پیش رفت صورتحال کے استحکام اور عارضی احتیاطی اقدامات کے خاتمے کے بعد سامنے آئی ہے۔
اتھارٹی کے مطابق یہ فیصلہ آپریشنل اور سیکیورٹی صورتحال کے جامع جائزے اور متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی رابطے کے بعد کیا گیا۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فضائی نیویگیشن کی اعلیٰ ترین سطح کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل حقیقی وقت کی نگرانی جاری رکھی جا رہی ہے۔
جی سی اے اے نے اس دوران مسافروں اور ایئرلائنز کے تعاون کو سراہتے ہوئے اپنی تکنیکی اور آپریشنل ٹیموں کی مکمل تیاری کا اعادہ کیا، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔
اتھارٹی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ معلومات کے حصول کے لیے صرف مستند اور سرکاری ذرائع پر انحصار کریں۔