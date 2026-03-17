یو اے ای کا دفاعی نظام متحرک، ایران کے 10 بیلسٹک میزائل اور 45 ڈرون ناکام

ابوظہبی، 17 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے 10 بیلسٹک میزائل اور 45 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے تباہ کیا ہے۔
وزارتِ دفاع کے مطابق ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاع نے مجموعی طور پر 314 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1,672 ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔
بیان میں بتایا گیا کہ ان حملوں کے دوران قومی فرائض کی انجام دہی میں مسلح افواج کے 2 اہلکار شہید ہوئے، جبکہ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 6 افراد جاں بحق ہوئے جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی اور فلسطینی شہری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 157 افراد زخمی ہوئے، جن میں معمولی، درمیانے اور شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔
زخمی ہونے والوں میں متحدہ عرب امارات سمیت متعدد ممالک کے شہری شامل ہیں، جن میں مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے افراد شامل ہیں۔
وزارتِ دفاع نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی مسلح افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہیں، اور ریاست کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا، تاکہ قومی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔