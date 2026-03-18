شیخ عبداللہ بن زاید کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، ایرانی حملوں کی مذمت، سفارتی حل پر زور

ابوظہبی، 18 مارچ، 2026 (وام) -- نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے خطے کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں متعدد وزرائے خارجہ اور بین الاقوامی عہدیداران سے ٹیلیفونک رابطے کیے، جن میں ایران کی جانب سے کیے گئے بلا اشتعال میزائل حملوں کے یو اے ای اور دیگر علاقائی ممالک پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے جمہوریہ کوسوو کی پہلی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ و دیاسپورا جلاک کونجوفکا، کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل خالد العنانی سے گفتگو کی۔
رابطوں کے دوران تمام فریقین نے ایران کے میزائل حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا اور واضح کیا کہ ایسے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ اس موقع پر اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ متاثرہ ممالک کو اپنی خودمختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا مکمل حق حاصل ہے۔
وزیر خارجہ نے یو اے ای کے ساتھ اظہارِ یکجہتی پر عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ ملک میں تمام شہری، مقیم افراد اور زائرین محفوظ ہیں۔
گفتگو میں ان حملوں کے علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت اور توانائی کی سلامتی پر ممکنہ منفی اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر اس بات پر زور دیا گیا کہ بین الاقوامی برادری کو موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانی چاہیے، جبکہ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی ذرائع، سنجیدہ مکالمے اور سیاسی حل کو ترجیح دینا ناگزیر ہے، تاکہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔
بات چیت میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اس مرحلے پر بین الاقوامی برادری کو مربوط انداز میں کام کرنا چاہیے تاکہ کشیدگی کو قابو میں رکھا جا سکے، جبکہ سیاسی حل، سفارتی راستوں اور سنجیدہ و ذمہ دارانہ مکالمے کو ترجیح دی جائے تاکہ تمام بحرانوں کا حل نکالا جا سکے، اس طرح کہ خطے کے عوام کے لیے سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنایا جا سکے۔