فیڈرل ریزرو فیصلے سے قبل عالمی منڈیوں میں سونے اور دیگر دھاتوں کی قیمتوں میں کمی

نیویارک، 18 مارچ، 2026 (وام) --عالمی منڈی میں بدھ کے روز سونے سمیت قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، کیونکہ سرمایہ کار امریکی فیڈرل ریزرو کے آئندہ پالیسی فیصلے سے قبل محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
مارکیٹ رپورٹ کے مطابق اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.4 فیصد کمی کے ساتھ 4,984.29 ڈالر فی اونس تک آ گئی، جبکہ اپریل کی ترسیل کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز بھی اسی شرح سے کم ہو کر 4,987.30 ڈالر پر بند ہوئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی کمی کا رجحان دیکھا گیا، جہاں اسپاٹ سلور 1.1 فیصد کمی کے ساتھ 78.42 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔ اسی طرح پلاٹینم کی قیمت 1.2 فیصد کمی کے ساتھ 2,098.20 ڈالر رہی، جبکہ پیلاڈیم 1.3 فیصد کمی کے ساتھ 1,580.81 ڈالر پر بند ہوا۔