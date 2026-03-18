ملک بھر کی مساجد میں فجر اور مغرب کی نمازوں میں دعائے قنوت پڑھنے کی ہدایت

ابوظہبی، 18 مارچ، 2026 (وام) --جنرل اتھارٹی برائے اسلامی امور، اوقاف اور زکوٰۃ نے موجودہ حالات کے تناظر میں ملک بھر کی مساجد کے ائمہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ فجر اور مغرب کی نمازوں میں دعائے قنوت کا اہتمام کریں۔
یہ ہدایت اسلامی امور و فلاحی سرگرمیوں کے محکمے دبئی، محکمہ اسلامی امور شارجہ اور دیگر متعلقہ اداروں سے مشاورت اور ہم آہنگی کے بعد جاری کی گئی ہے، جس پر بدھ، 18 مارچ سے عملدرآمد شروع ہو گیا ہے، جو 29 رمضان المبارک 1447 ہجری کے مطابق ہے۔
یہ اقدام متحدہ عرب امارات کی فتویٰ کونسل کے جاری کردہ فتویٰ کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے، جس میں آزمائش اور بحران کے اوقات میں دعائے قنوت پڑھنے کی نبوی سنت پر عمل کی تاکید کی گئی ہے۔