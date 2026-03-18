اماراتی صدر اور عمان کے سلطان کا رابطہ، عید کی مبارکباد کا تبادلہ

ابوظہبی، 18 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور سلطنت عمان کے سلطان عزت مآب ہیثم بن طارق کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ کیا اور اپنے اپنے ممالک اور عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے ساتھ ساتھ عالمی امن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
گفتگو میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے علاقائی سلامتی و استحکام پر مرتب ہونے والے اثرات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کا فوری خاتمہ ناگزیر ہے، اور مزید بگاڑ سے بچنے کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جانی چاہیے، تاکہ علاقائی امن اور استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔