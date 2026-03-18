یو اے ای میں آئندہ ہفتے معتدل موسم، بعض علاقوں میں بارش کا امکان

ابوظہبی، 18 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے پیش گوئی کی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کل سے 24 مارچ تک مجموعی طور پر موسم معتدل رہے گا، جب کہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت نسبتاً کم اور رات و صبح خوشگوار رہنے کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران موسم جزوی طور پر ابر آلود سے مکمل ابر آلود رہ سکتا ہے، جبکہ کنویکٹیو بادلوں کی تشکیل کے نتیجے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں درمیانی شدت کی بارش کا امکان ہے۔ اتوار اور پیر کے روز درجہ حرارت میں مزید کمی متوقع ہے۔
رپورٹ کے مطابق ہوائیں جنوب مشرقی سے شمال مشرقی سمت میں ہلکی سے معتدل رفتار سے چلیں گی، تاہم بادلوں کی سرگرمی کے دوران ان میں تیزی آ سکتی ہے، جس کے باعث کھلے علاقوں میں گرد و غبار اور ریت اڑنے سے حدِ نگاہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔
سمندر کی صورتحال مجموعی طور پر معمولی سے معتدل رہے گی، تاہم بعض اوقات بادلوں کی شدت کے باعث خلیج عرب اور بحیرہ عمان میں سمندر میںشدید لہریں بڑھ سکتی ہیں۔