یو اے ای کا انسانی فضائی پل فعال، غزہ کے لیے امدادی پروازوں کا تسلسل برقرار

عجمان، 18 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کا انسانی فضائی پل "حمید ایئر بریج" غزہ پٹی کے لیے امدادی پروازوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے، جو آپریشن "الفارس الشهم 3" کے تحت فلسطینی عوام کی مدد اور موجودہ انسانی بحران کے اثرات کم کرنے کی وسیع کوششوں کا حصہ ہے۔
حکام کے مطابق حالیہ پرواز 69 ٹن انسانی ہمدردی کی امداد لے کر روانہ ہوئی، جس میں رمضان المبارک کے لیے ضروری غذائی اشیاء کے ساتھ عید کے کپڑے بھی شامل ہیں، تاکہ متاثرہ خاندانوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں اور انہیں اس مشکل وقت میں سہارا فراہم کیا جا سکے۔
یہ پروازیں متحدہ عرب امارات کے مسلسل جاری انسانی فضائی پل کا حصہ ہیں، جن کا مقصد غزہ تک فوری امدادی سامان کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ اقدام فلسطینی عوام کے ساتھ امارات کے مضبوط انسانی عزم اور یکجہتی کا عملی اظہار بھی ہے، جو خطے میں جاری کٹھن حالات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جاری رکھا گیا ہے۔