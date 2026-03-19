یو اے ای کے فضائی دفاعی نظام متحرک، میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کی کارروائیاں جاری

ابوظہبی، 19 مارچ، 2026 (وام) --وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کو مؤثر طور پر روک رہے ہیں۔
وزارت کے بیان کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں سنائی دینے والی دھماکوں جیسی آوازیں دراصل فضائی دفاعی نظام کی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں، جن کے تحت بیلسٹک میزائلوں کو فضا ہی میں تباہ کیا جا رہا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اماراتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے بھی متحرک ہیں اور یو اے وی اور کروز نوعیت کے فضائی خطرات کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔