یو اے ای کا غزہ میں بڑا افطار، دو ہزار افراد کی شرکت، انسانی ہمدردی کی روایت برقرار

عجمان، 19 مارچ، 2026 (وام) --سپریم کونسل کے رکن اور عجمان کے حکمران عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی کی سرپرستی میں متحدہ عرب امارات نے اپنی جاری انسانی ہمدردی کی کوششوں کے تسلسل میں غزہ میں ایک بڑے اجتماعی افطار کا اہتمام کیا۔ یہ تقریب آپریشن "الفارس الشهم 3" کے تحت وسطی غزہ کے علاقے الزوایدہ میں منعقد ہوئی، جس میں مقامی آبادی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
یہ افطار "حمید ایئر برج" اقدام کا حصہ ہے، جو رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ فلسطینی عوام کو درپیش موجودہ حالات کے پیش نظر امداد کی فراہمی اور مقدس مہینے میں یکجہتی کے فروغ کے لیے شروع کیا گیا تھا۔
اجتماعی افطار میں تقریباً دو ہزار افراد شریک ہوئے، جہاں بھائی چارے، یکجہتی اور انسانی ہمدردی کی فضا نمایاں رہی۔ شرکاء نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے انسانی کردار اور مشکل حالات میں مسلسل تعاون کے عزم کی تعریف کی۔
منتظمین کے مطابق یہ اقدام یو اے ای کی اعلیٰ انسانی اقدار کی عملی عکاسی ہے، جس کا مقصد بالخصوص رمضان کے دوران باہمی تعاون، یکجہتی اور ضرورت مندوں کی مدد کو فروغ دینا ہے۔