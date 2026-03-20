یو اے ای میں دہشت گرد نیٹ ورک بے نقاب، حزب اللہ اور ایران سے روابط کا انکشاف

ابوظہبی، 20 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے ریاستی سلامتی کے ادارے نے لبنان کی حزب اللہ اور ایران کی معاونت سے چلنے والے ایک دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کرتے ہوئے اس کے ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔
ادارے کے مطابق یہ نیٹ ورک ملک کے اندر ایک جعلی تجارتی سرگرمی کی آڑ میں کام کر رہا تھا جس کا مقصد قومی معیشت میں دراندازی کے ذریعے مالی استحکام کو متاثر کرنا اور بیرونی سازشوں کو عملی شکل دینا تھا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ نیٹ ورک ایک منظم اور پیشگی تیار کردہ حکمت عملی کے تحت حزب اللہ اور ایران سے وابستہ عناصر کے ساتھ قریبی رابطے میں سرگرم تھا۔ نیٹ ورک منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور اقتصادی و قانونی ضوابط کی خلاف ورزی میں ملوث تھا، جس سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق تھے۔
ریاستی سلامتی کے ادارے نے واضح کیا کہ قومی معیشت یا سول اداروں کو تخریبی یا دہشت گردانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کا سختی سے سدباب کیا جائے گا۔
ادارے نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک کی سلامتی، خودمختاری اور استحکام کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی بیرونی مداخلت کو، اس کے کسی بھی ذریعے یا احاطے کے تحت، ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔