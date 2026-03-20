سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ

نیویارک، 20 مارچ، 2026 (وام) --عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں جمعہ کے روز معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، تاہم مجموعی طور پر قیمتیں مسلسل تیسرے ہفتے کمی کے رجحان سے دوچار ہیں، جس کی بنیادی وجہ امریکی ڈالر کی مضبوطی اور فیڈرل ریزرو کی سخت مالیاتی پالیسی ہے، جس نے قلیل مدت میں شرح سود میں کمی کی توقعات کو محدود کر دیا ہے۔
اسپاٹ گولڈ 0.2 فیصد اضافے کے ساتھ 4,657.50 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا، جبکہ رپورٹ کے مطابق یہ قیمت 0112 جی ایم ٹی پر ریکارڈ کی گئی۔ اس کے باوجود، قیمتی دھات رواں ہفتے کے آغاز سے اب تک 7 فیصد سے زائد کمی کا شکار رہی ہے۔
ادھر اپریل کی ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچرز 1.1 فیصد اضافے کے ساتھ 4,657.90 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.1 فیصد اضافے کے ساتھ 73 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پلاٹینم کی قیمت 0.1 فیصد بڑھ کر 1,972.80 ڈالر فی اونس رہی۔ اسی طرح پیلاڈیم 0.4 فیصد اضافے کے ساتھ 1,452.21 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا۔