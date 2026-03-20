یو اے ای میں جزوی ابر آلود موسم اور بارش کا امکان، گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیشگوئی

ابوظہبی، 20 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے پیشگوئی کی ہے کہ جمعہ کے روز ملک کے مختلف علاقوں میں موسم دھوپ اور بادلوں کا مرکب رہے گا، جبکہ بعض مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق ہلکی سے معتدل رفتار کی ہوائیں چلیں گی جو بعض اوقات تیز ہو سکتی ہیں، اور ان کے باعث گرد اُڑنے سے سڑکوں پر حدِ نگاہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ عرب خلیج اور بحیرہ عمان میں عمومی طور پر سمندر پرسکون رہے گا، تاہم بادلوں کی سرگرمی کے دوران سمندری لہروں میں عارضی طور پر شدت آ سکتی ہے۔