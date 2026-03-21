متحدہ عرب امارات کے صدر نے علاقائی امن پر رہنماؤں سے عید کے موقع پر گفتگو کی

ابوظہبی، 21 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے عید الفطر کے موقع پر قطر کے امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم بن الحسین اور لبنان کے صدر جوزف عون سے ٹیلیفون پر گفتگو کرتے ہوئے عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔
اس موقع پر رہنماؤں نے اپنے اپنے ممالک اور عوام کے لیے ترقی، خوشحالی اور استحکام کی نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ عرب و اسلامی دنیا سمیت عالمی سطح پر امن و سلامتی کے قیام کے لیے دعا بھی کی۔
گفتگو کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال، بالخصوص ایران کی جانب سے جاری حملوں اور ان کے علاقائی امن و استحکام پر مرتب ہونے والے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے اس امر پر زور دیا کہ کشیدگی میں کمی کے لیے فوری طور پر فوجی کارروائیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔
انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مسائل کے پائیدار حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جانی چاہیے، تاکہ خطے کو مزید بحرانوں اور عدم استحکام سے محفوظ رکھا جا سکے۔