ایرانی حملے: یو اے ای کے فضائی دفاعی نظام نے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز ناکارہ بنا دیے

ابوظہبی، 21 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے 21 مارچ کو ایران کی جانب سے داغے گئے تین بیلسٹک میزائلوں اور آٹھ بغیر پائلٹ طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے۔
وزارتِ دفاع کے مطابق، ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک یو اے ای کے دفاعی نظام 341 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور ایک ہزار 748 ڈرونز کو ناکارہ بنا چکے ہیں۔
ان حملوں کے نتیجے میں قومی فرائض کی انجام دہی کے دوران مسلح افواج کے دو اہلکار شہید ہوئے، جبکہ پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور فلسطین سے تعلق رکھنے والے چھ افراد بھی جاں بحق ہوئے۔
حکام کے مطابق مجموعی طور پر 160 افراد زخمی ہوئے جن میں معمولی، درمیانے اور شدید نوعیت کی چوٹیں شامل ہیں۔ زخمیوں میں متحدہ عرب امارات سمیت مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹیریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائیجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے شہری شامل ہیں۔
وزارتِ دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور ریاست کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی، جبکہ قومی مفادات اور صلاحیتوں کے تحفظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔