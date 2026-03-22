امارات نے ایرانی حملے میں داغے گئے 4 میزائل اور 25 ڈرونز تباہ کر دیے

ابوظہبی، 22 مارچ 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے اتوار کے روز ایران کی جانب سے داغے گئے 4 بیلسٹک میزائلوں اور 25 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں (یو اے ویز) کو کامیابی سے تباہ کیا ہے۔
حکام کے مطابق ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 345 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1,773 ڈرونز کو ناکارہ بنایا جا چکا ہے۔
ان حملوں کے نتیجے میں مسلح افواج کے دو اہلکار قومی فریضہ انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی اور فلسطینی شہریت کے چھ افراد جاں بحق ہوئے۔
مزید برآں، مجموعی طور پر 160 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں معمولی، درمیانے اور شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔ زخمیوں میں متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹیریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور ریاست کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کرے گی، تاکہ ملک کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔