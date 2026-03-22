صدرِ امارات اور سربیا کے صدر کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 22 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ سربیا کے صدر عزت مآب الیگزاندر ووچچ سے ملاقات کی، جس میں خطے میں جاری فوجی کشیدگی اور اس کے علاقائی و عالمی امن و استحکام پر اثرات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سربیا کے صدر ان دنوں متحدہ عرب امارات کے ورکنگ دورے پر ہیں۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے حملوں پر تبادلہ خیال کیا، جن میں شہریوں، بنیادی ڈھانچے اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ یہ حملے خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
صدر الیگزاندر ووچچ نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور اس کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے فوری طور پر فوجی کشیدگی کے خاتمے، مکالمے اور سفارت کاری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھا جا سکے اور مزید بحرانوں سے بچا جا سکے۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا، اور متحدہ عرب امارات-سربیا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تحت تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
سربیا کے صدر کی آمد پر ان کا استقبال امارات کے صدر، متعدد شیوخ، وزراء اور اعلیٰ حکام نے کیا۔ ملاقات میں صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حماد بن تہنون اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔