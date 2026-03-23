بحرین کا ایرانی حملوں کے خلاف دفاع، 147 میزائل اور 282 ڈرون تباہ کرنے کا اعلان

منامہ، 23 مارچ، 2026 (وام) --مملکت بحرین نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک اس کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے 147 میزائلوں اور 282 ڈرونز کو کامیابی سے تباہ کر دیا ہے۔
بحرین ڈیفنس فورس کی جنرل کمانڈ نے بحرین نیوز ایجنسی کے ذریعے جاری بیان میں کہا کہ شہری علاقوں اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس نوعیت کے اندھا دھند اور بدنیتی پر مبنی حملے نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ بھی ہیں، جن کے تدارک کے لیے دفاعی اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔