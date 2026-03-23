یو اے ای فضائی دفاع نے ایران کے 7 میزائل، 16 ڈرونز تباہ کیے

ابوظہبی، 23 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے سات بیلسٹک میزائل اور 16 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں (یو اے ویز) کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ حکام کے مطابق ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 352 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1,789 ڈرونز کو ناکارہ بنایا جا چکا ہے۔
حکام نے بتایا کہ حالیہ حملوں کے نتیجے میں مسلح افواج کے دو اہلکار قومی فریضہ انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے چھ افراد جاں بحق ہوئے، جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی اور فلسطینی شہری شامل ہیں۔
مزید برآں، مجموعی طور پر 161 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں معمولی سے لے کر شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔ زخمیوں میں متحدہ عرب امارات سمیت مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹیریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملکی دفاعی نظام ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور ریاست کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا مؤثر جواب دیا جائے گا، تاکہ خودمختاری، سلامتی اور قومی مفادات کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔