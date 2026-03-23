دبئی چیمبرز کا لاجسٹکس چیلنجز پر اہم اجلاس، نجی شعبے کے ساتھ مشاورت

دبئی، 23 مارچ، 2026 (وام) --دبئی چیمبرز نے دبئی کسٹمز اور ڈی پی ورلڈ کے اشتراک سے ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس کا مقصد بدلتے ہوئے عالمی حالات کے تناظر میں معیشت کے مختلف شعبوں کو درپیش کلیدی لاجسٹکس ضروریات اور چیلنجز کا جائزہ لینا تھا۔ اجلاس میں نجی شعبے کے تقریباً 100 نمائندوں نے شرکت کی۔
اجلاس کی صدارت چیئرمین دبئی چیمبرز انجینئر سلطان بن سعید المنصوری نے کی، جبکہ دیگر نمایاں شرکاء میں ڈائریکٹر جنرل دبئی کسٹمز ڈاکٹر عبداللہ محمد بوسناد، صدر و سی ای او دبئی چیمبرز محمد علی راشد لوطاہ، اور ڈی پی ورلڈ جی سی سی کے سی ای او و منیجنگ ڈائریکٹر احمد یوسف الحسن شامل تھے، اس کے علاوہ نجی شعبے کی بڑی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداران بھی شریک ہوئے۔
اجلاس کے دوران خطے میں جاری پیش رفت کے تناظر میں شپنگ اور لاجسٹکس کے شعبے کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی اور انٹرایکٹو گفتگو کی گئی۔ شرکاء نے اشیاء کی بلا رکاوٹ ترسیل کو یقینی بنانے اور سپلائی چین کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف عملی تجاویز اور حل بھی پیش کیے۔
اس موقع پر انجینئر سلطان المنصوری نے کہا کہ حکومت کی پیشگی پالیسیوں، عوامی و نجی شعبے کے درمیان مضبوط شراکت داری اور ادارہ جاتی لچک کے باعث دبئی کا لاجسٹکس نظام حالیہ علاقائی و عالمی چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر رہا ہے، جس سے دبئی کی عالمی تجارتی مرکز کی حیثیت مزید مستحکم ہو رہی ہے۔
یہ اجلاس دبئی چیمبرز کی جانب سے نجی شعبے کے ساتھ جاری مشاورتی سلسلے کا حصہ ہے، جس کا مقصد موجودہ کاروباری حالات کا جائزہ لینا، مستقبل کے امکانات کا اندازہ لگانا اور عالمی تبدیلیوں کے مطابق تیاری کی حکمت عملیوں کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ دبئی چیمبرز مختلف شعبوں کی ضروریات کو بہتر طور پر سمجھنے، کمپنیوں کی معاونت بڑھانے اور ان کی مسابقت کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کر رہا ہے۔