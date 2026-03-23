ادنوک لاجسٹکس کو ایل این جی بردار جہاز "ارادہ" کی قبل از وقت ترسیل، آپریشنز کا آغاز

ابوظہبی، 23 مارچ، 2026 (وام) --اے ڈی این او سی لاجسٹکس اینڈ سروسز پی ایل سی نے تصدیق کی ہے کہ مائع قدرتی گیس لے جانے والا جہاز "ارادہ" مقررہ وقت سے پہلے کمپنی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ جدید جہاز چین کے جیانگنان شپ یارڈ میں تیار کیا گیا ہے اور 175 ہزار مکعب میٹر ایل این جی کی گنجائش رکھتا ہے۔
"ارادہ" کمپنی کے بیڑے میں توسیع کے جاری پروگرام کے تحت آرڈر کیے گئے چھ نئے ایل این جی کیریئرز میں سے پانچواں جہاز ہے۔ ترسیل کے فوراً بعد اس نے اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز بھی کر دیا ہے، جو عالمی توانائی ترسیل میں کمپنی کی صلاحیت کو مزید مستحکم بنائے گا۔
جہاز کی حوالگی کے موقع پر اے ڈی این او سی لاجسٹکس اینڈ سروسز کے منیجر میرین پروجیکٹس کیث مینڈر، عملے کے ارکان اور جیانگنان شپ یارڈ کے نمائندگان چین میں موجود تھے، جہاں اس اہم پیش رفت کا باضابطہ مشاہدہ کیا گیا۔