امارات کا نیویارک طیارہ حادثے پر کینیڈا اور امریکا سے اظہارِ تعزیت

ابوظہبی، 23 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے نیویارک کے لاگارڈیا ایئرپورٹ پر ایئر کینیڈا ایکسپریس کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے پر کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ امریکا کے ساتھ افسوس اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں پائلٹ اور معاون پائلٹ جاں بحق جبکہ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے متعدد مسافر زخمی ہوئے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ حکومت اور کینیڈاکی عوام کے ساتھ بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد و مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔