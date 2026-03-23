صدرِ امارات اور انڈونیشیا کے صدر کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی کے خاتمے پر زور

ابوظہبی، 23 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر عزت مآب پرابوو سبیانتو سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور جاری فوجی کشیدگی کے علاقائی و عالمی امن و استحکام پر اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا، جن میں شہریوں، بنیادی ڈھانچے اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔
اس موقع پر انڈونیشیا کے صدر نے ان حملوں کی اپنے ملک کی جانب سے شدید مذمت کا اعادہ کیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اماراتی قیادت کی حکمت عملی اور مؤثر اقدامات کو بھی سراہا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے فوری طور پر کشیدگی میں کمی، تنازعات کے پُرامن حل اور مکالمے و سفارت کاری کو ترجیح دینے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھا جا سکے اور مزید بحرانوں سے بچا جا سکے۔
علاوہ ازیں، دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا اور ترقیاتی ترجیحات اور باہمی مفادات کے مطابق تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا، جو جامع اقتصادی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت استوار ہیں۔