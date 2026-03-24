شیخ عبداللہ بن زاید کے عالمی وزرائے خارجہ سے رابطے، ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 24 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطے کیے، جن میں ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک پر کیے گئے بلا اشتعال میزائل حملوں کے تناظر میں تازہ علاقائی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے ہسپانیہ کے وزیر خارجہ خوسے مانوئل الباریس، ویتنام کے وزیر خارجہ لے ہوائی ترونگ، موریتانیہ کے وزیر خارجہ محمد سالم مرزوگ اور نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ ٹوم بیرینڈسن سے تفصیلی بات چیت کی۔
گفتگو کے دوران ان حملوں کے سنگین نتائج پر روشنی ڈالی گئی، جو نہ صرف علاقائی و عالمی سلامتی کو متاثر کر سکتے ہیں بلکہ عالمی معیشت اور توانائی کے استحکام کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔
تمام وزرائے خارجہ نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرہ ممالک کے اس جائز حق کی حمایت کی کہ وہ اپنی خودمختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر سکیں، جیسا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت تسلیم شدہ ہے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اظہارِ یکجہتی پر اپنے ہم منصبوں کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ملک میں رہنے والے تمام شہری، رہائشی اور زائرین محفوظ ہیں۔
رابطوں کے دوران اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ موجودہ بحران کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارت کاری ہی مؤثر راستہ ہے، تاکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔