کویت میں فضائی دفاعی کارروائی کے بعد بجلی کی لائنوں کو نقصان

کویت، 24 مارچ، 2026 (وام) --کویتی وزارتِ بجلی، پانی و قابل تجدید توانائی نے بتایا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں سات اوور ہیڈ پاور لائنیں فضائی دفاعی کارروائیوں کے دوران گرنے والے ملبے کے باعث متاثر ہو کر سروس سے باہر ہو گئی ہیں۔
وزارت کی ترجمان انجینئر فاطمہ جوہر حیات نے سرکاری بیان میں کہا کہ اس واقعے کے نتیجے میں بعض علاقوں میں جزوی طور پر بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔
کونا نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت کی ترجمان نے مزید بتایا کہ متعلقہ تکنیکی ٹیمیں فوری طور پر بحالی کے کام میں مصروف ہیں تاکہ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی جلد از جلد معمول پر لائی جا سکے۔