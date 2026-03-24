یو اے ای میں شدید بارشیں، عجمان اور الظفرہ سب سے زیادہ متاثر

ابوظہبی، 24 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات میں پیر کے روز کم دباؤ کے نظام کے زیرِ اثر مختلف علاقوں میں شدید بارشیں ریکارڈ کی گئیں، جس کے باعث گہرے بادل بنے اور موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔
نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے مطابق سب سے زیادہ بارش امارت عجمان کے علاقے المنامہ میں 93.3 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ابوظہبی کے علاقے الظفرہ کے غیاثی میں 91 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ الوطحبہ میں 88.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
اسی طرح محمد بن زاید سٹی میں 78.7 ملی میٹر اور الظفرہ کے علاقے الرویس میں 75.7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث یہ علاقے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل رہے۔
این سی ایم نے بتایا ہے کہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور ڈیٹا کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ادارے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری ہدایات پر عمل کریں اور متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ حفاظتی اقدامات کی پابندی کریں۔