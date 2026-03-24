شیخ عبداللہ بن زاید کا ترک وزیر خارجہ سے اظہارِ تعزیت، ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس

ابوظہبی، 24 مارچ، 2026 (وام) -- نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے میں عملے کے ارکان کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے قطر-ترکی مشترکہ افواج کے میجر سنان تاشتےکین، سلیمان جمرہ کہرامان اور اسماعیل انص جان کی شہادت پر جمہوریہ ترکیہ کو دلی تعزیت پیش کی۔ یہ اہلکار اس ہیلی کاپٹر کے عملے کا حصہ تھے جو تکنیکی خرابی کے باعث قطر کی علاقائی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔
انہوں نے اس المناک سانحے پر متحدہ عرب امارات کی جانب سے ترکیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے بھی دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنی رحمت میں جگہ دے اور ترکیہ اور اس کی عوام کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے۔